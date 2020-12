Chuva mata seis pessoas no Uíge

Pelo menos seis pessoas morreram e oito outras ficaram feridas, de Janeiro até a presente data, na província do Uíge, em consequência das chuvas, uma cifra inferior as onze mortes registadas em 2019.

Com desabamento e inundações de residências, as chuvas já desalojaram, no ano em curso, 516 famílias, correspondente a duas mil 580 pessoas. Enquanto em 2019, 551 casas foram destruídas, tendo desalojado duas mil e 962 pessoas.

A falar à Angop, sobre os estragos causados pelas chuvas, o 2º comandante dos Serviços de Protecção Civil e de Bombeiros (SPCB) no Uíge, Manuel dos Santos, informou que os municípios do Uíge, Negage, Songo, Sanza-Pombo, Damba e Maquela do Zombo, foram os mais afectos.

O intendente-bombeiro informou, igualmente, que, neste ano, as chuvas destruiram 524 infra-estruturas sociais (residências, escolas, igrejas e casas sociais), um número inferior aos 551 registados no ano anterior.

O SPCB perspectiva, para o ano 2021, formação e a capacitação dos efectivos, em matérias de sensibilização para o combate à Covid-19, actualização das zonas de deslizamentos de terra, inundações, entre outras matérias.

Chove diariamente, principalmente no período da manhã, na província do Uíge.

Fonte: Angop