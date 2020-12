Vítimas de engenho explosivo no Panguila recebem donativo

A família das três crianças vítimas da explosão de um engenho explosivo no sector 11 da localidade do Panguila, província do Bengo, recebeu nessa terça-feira um donativo da Comissão Nacional Intersectorial de Desminagem e Assistência Humanitária (Cnidah).

Composto por bens alimentares, detergentes e material escolar, a doação visa reduzir as dificuldades que a família enfrenta desde o mês de Outubro, data do acidente.

Na ocasião, Adélia Jaime, mãe das crianças, manifestou a sua satisfação pelo gesto, frisando que a doação vai ajudar muito, pois nesta altura deixou de trabalhar para cuidar dos seus três filhos acidentados.

Disse ter dificuldades para fazer as consultas com os seus filhos e pediu ajuda nesse sentido.

Em resposta, a chefe do departamento de assistência às vítimas de minas do CNIDAH, Florinda António, garantiu apoio da sua instituição, através dos parceiros com quem trabalha, para a recuperação psicológica e física dos menores.

A 3 de Outubro, um engenho explosivo deflagrou quando três crianças de 8, 10 e 13 anos brincavam com um morteiro de 82 mm na localidade do Panguila, no município do Dande.

Em consequência do acidente foi amputada a mão esquerda e dois dedos da mão direita de um menor de 13 anos, que apresenta igualmente lesão num dos olhos, deficiência idêntica dos seus dois irmãos de 8 e 10 anos de idade.

O oficial de ligação da Comissão Nacional Intersectorial de Desminagem e Assistência Humanitária (CNIDAH), no Bengo, Florentino Kileba, explicou que a localidade do Panguila ainda contém resíduos remanescentes de guerra, por ter sido palco de forças militares, tanto em 1975 como em 1992.

Florentino Kileba disse que a coordenação provincial do CNIDAH registou durante o ano quatro incidente com engenhos explosivos na comuna do Úcua, na Barra do Dande e no Panguila que resultaram em três mortes e no ferimento de três crianças.

Fonte: Angop