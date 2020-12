Prodesi tira mais de 40 empresas da central de risco de crédito

Mais de 40 empresas beneficiaram dos serviços de apoio do Prodesi para resolver assuntos na Central de Informação de Risco de Crédito (CIRC), informou nesta terça-feira o chefe do departamento para a economia do Ministério da Economia e Planeamento, Jerónimo Pongolola.

O gestor explicou que o processo envolveu a sensibilização dos empresários, no sentido de resolverem as pendências que tinham com a CIRC, por serem projectos já estavam em execução, que necessitam de incremento para poderem continuar (os chamados projectos em esforço), quase que não houve muita dificuldade.

Disse ser semelhante para o processo da transição da informalidade para a formalidade.

“Houve empresários que “penduraram” valores não muito altos e que ao chegar a fase do Comité de Crédito eram sensibilizados no sentido de regularizarem a situação para facilmente ver o projecto aprovado junto do comité de crédito”, detalhou o responsável.

Jerónimo Pongolola disse não encontraram ninguém que não fosse elegível com valor muito alto, “inclusive alguns empresários cuja situação era ter cartão de crédito com algum saldo por pagar”.

A CIRC é uma base de dados gerida pelo Banco Nacional de Angola, com informação prestada pelas instituições financeiras relativas a operações de crédito, responsabilidades potenciais e os seus riscos, sob qualquer modalidade, de que sejam beneficiárias pessoas singulares ou colectivas, residentes ou não residentes.

São participantes da CIRC todas as instituições financeiras que operam no sistema financeiro angolano que exercem funções de crédito.

A informação enviada à CIRC é da inteira responsabilidade da instituição financeira remetente e é de uso exclusivo da Central de Informação de Risco de Crédito.

Em relação ao Prodesi, desde a sua implementação até o presente momento foram aprovados 599 projectos, ascendendo a AKz 456 mil milhões e com perspectiva de criar cerca de 53 mil novos postos de trabalho.

Os sectores com projectos aprovados pelo Prodesi são Agricultura, com 271, Comércio e Distribuição (168), Indústria Transformadora (102), Pecuária (25), Pesca Marítima (14), Aquicultura (14) e Pesca Continental (5).

Fonte: Angop