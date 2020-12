Angola anuncia 129 novos casos e 78 recuperados

O Ministério da Saúde informou que nas últimas 24 horas, foram detetados 129 casos novos, sendo 43 na província de Luanda, 23 no Zaire, 17 no Huambo, 14 em Cabinda, 12 na Lunda Norte, 4 no Bié, 3 em Benguela, 3 em Malanje, 2 no Uíge, 2 no Moxico e 1 caso para província da Lunda Sul e Huíla. As idades variam entre os 3 meses e 78 anos, sendo 74 do sexo masculino e 55 do sexo feminino.

Estes dados foram divulgados pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava esta quarta-feira na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país.

As localidades mais afetadas em Luanda são Belas, Cacuaco, Cazenga, Ingombotas, Ícolo e Bengo, Kilamba Kiaxi, Maianga, Talatona, Samba, Sambizanga e Viana.

A ministra informou que nas últimas 24 horas, foram recuperadas 78 pessoas, com idades compreendidas entre os 4 e 64 anos, 59 em Luanda, 17 em Benguela e 2 no Huambo.

De igual modo, foi registado 1 óbito, na província da Huíla, de uma jovem de 15 anos de idade.

Com os dados de hoje, Angola passa a somar 16.931 casos positivos, dos quais 394 óbitos, 9.807 recuperados e 6.730 casos positivos

dos ativos, 3 estão em estado crítico, 4 graves, 75 moderados, 117 leves e os restantes assintomáticos.