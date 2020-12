Reino Unido regista 36.804 infeções, novo máximo diário

O Reino Unido registou 36.804 novos de covid-19 casos nas últimas 24 horas, um novo recorde, e 691 mortes, divulgou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Na segunda-feira tinham sido notificados 33.364 novos casos, um dos mais altos de sempre, e 215 mortes.

O número elevado de casos é atribuído à nova variante do SARS-Cov-2, considerada até 70% mais contagiosa, e que ditou a introdução de um confinamento na região de Londres e sudeste de Inglaterra desde domingo.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 68.307 mortes de covid-19 e 2.110.314 casos.

Mas o balanço mortal sobe para 79.349 se forem incluídos os casos cuja certidão de óbito inclui a covid-19 como fator contributo, mesmo que a infeção não tenha confirmada por teste.

Hoje, o governo autónomo escocês anunciou que o país inteiro vai ser colocado no Nível 4 de restrições, o mais elevado, no dia 26 de dezembro para tentar conter a transmissão da nova estirpe do SARS-Cov-2, considerada até 70% mais contagiosa e que ditou a introdução de um confinamento na região de Londres e sudeste de Inglaterra desde domingo.

O País de Gales e Irlanda do Norte também já tinham anunciado confinamentos nacionais para depois do Natal e o Governo de Boris Johnson está sob pressão para fazer o mesmo em Inglaterra.

O novo confinamento na Escócia está previsto durar três semanas e deverá atrasar também o reinício das aulas a 11 de janeiro.

“A propagação muito rápida em Londres e no sudeste [de Inglaterra] serve como um aviso do que enfrentaremos aqui se não tomarmos medidas firmes para suprimir o vírus”, justificou a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon.

Fonte: Lusa