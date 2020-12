Angola e São Tomé e Príncipe querem aprofundar cooperação

A chefe da diplomacia são-tomense destacou hoje em Luanda as relações “excelentes” entre São Tomé e Príncipe e Angola, países que querem aprofundar a cooperação em várias áreas, como energia, turismo e transportes.

Edite Ten Jua foi recebida em audiência pelo chefe de Estado angolano, tendo, em declarações à imprensa, no final do encontro, considerado “excelentes” as relações entre os dois países.

Na ocasião, a ministra entregou a João Lourenço uma mensagem do Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho.

Um comunicado final do Ministério das Relações Exteriores de Angola sobre o fim da visita de dois dias da ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Edite Ten Jua, refere que os dois países reafirmaram o desejo de continuarem a estreitar laços de amizade e cooperação.

As partes concordaram sobre a necessidade de reforçar e intensificar a cooperação nos domínios da defesa e ordem interna, justiça, finanças, transportes aéreos e marítimos, recursos minerais e petróleo, turismo, pescas e mar, promoção de investimentos, comércio, comunicação social, entre outros.

Edite Ten Jua convidou o seu homólogo angolano, Téte António, a realizar uma visita ao arquipélago são-tomense, em data a acertar por via diplomática, convite já aceite pelo ministro das Relações Exteriores de Angola.

Durante a sua estada de dois dias em Luanda, a chefe da diplomacia angolana teve como ponto mais alto da sua visita a assinatura do acordo de isenção recíproca de vistos em passaportes diplomáticos, serviço e ordinário, que permite aos cidadãos dos dois países viajarem sem vistos entre Angola e São Tomé.

Fonte: Lusa