O Presidente da República, João Lourenço, nomeou nesta segunda-feira o Comissário-Chefe Domingos Ferreira de Andrade para o cargo de 2º comandante-geral da Polícia Nacional.

Em nota, a Casa Civil do Presidente da República refere, que antes, o Comissário-Chefe Domingos Ferreira de Andrade foi exonerado do cargo de Inspector da Polícia Nacional.



Domingos Ferreira de Andrade substitui no cargo o Comissário-Chefe António Maria Sita, exonerado hoje pelo Presidente João Lourenço.

Fonte: Angop