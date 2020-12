N’Sex Love anuncia retorno aos palcos

O grupo musical angolano N’Sex Love/O2 assinalou, neste domingo, em Luanda, o seu retorno oficial aos palcos, numa versão sem o ex-fundador e vocalista Bigu Ferreira.

Walter Ananás, João Paulo, Ngunza José, Henda Pitra e Eunice José (ex-corista/vocalista) assumiram, durante a última Live no Kubico de 2020, o compromisso da realização regular de espectáculos, em Angola e no estrangeiro.

Com mais de 20 anos, o grupo voltou a reunir-se depois de longo período de separação, que se registou após o sucesso conseguido, entre 2001 e 2005, já sob designação de O2.

N’sexy Love, um dos históricos grupos da década de 90, produziu várias canções de sucesso, entre 1996 e 2003, entre as quais “Timidez”, “Girl”, “Caso Sério”, “Soly”, “Solidão”, “Esta Noite”, “Xandu” e “Disbunda”, do CD “Loucura”.

Em 1999, publicou o álbum “Bye Bye N’Sex Love”, com sonoridades de zouk antilhano, do qual constam músicas como “Indelével”, “Kifua Kiami”, “Ssono Mancero”, “Será Diferente”, “Nady”, “Mais Um Domingo” e “Só Quero a Ti”.

Em 2001, gravou o disco “Hot Style”, já com a designação de O2, que teve como destaques as músicas “Me Desculpa”, “Chek Chek” e “Dinheiro”, que consolidou a presença do grupo na lusofonia, antes da sua desintegração.

Foi essas canções de sucesso que o grupo assinalou o seu retorno aos grandes palco, marcado por momentos de grande nostalgia, principalmente depois do depoimento (por vídeo) do ex-vocalista Bigu Ferreira que comoveu os ex-colegas.

O antigo N Sex Love lembrou dos momentos altos do grupo, tendo explicado as razões da sua ausência no show deste domingo, fundamentando que agora se dedica exclusivamente à música gospel, levando os ex-colegas às lágrimas.

Durante a actuação, Walter Ananás justificou aos fãs que o fim do grupo se deveu a questões de ego.

“Por imaturidade nossa, o grupo acabou, mas são questões do passado. Vamos entrar numa nova dimensão. O passado é mesmo passado”, exprimiu.

Foram mais de hora e meia, os agora designados N Sex Love + O2 voltaram no tempo, recantaram temas que explodiram, nas pistas de dança em Angola e fora do país, numa altura em que se destacavam, igualmente, nomes como Dom Kikas, Maya Cool, Irmão Almeida, as Gingas, SSP, Nany, Impactos 4, Ângelo Boss, Fly, Sabino Henda, entre outros.

