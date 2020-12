Félix Tshisekedi em visita oficial na África do Sul

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, encontra-se desde sábado, na África do Sul, em visita oficial.

Tshisekedi quer pôr termo a dois anos de tensão com o seu parceiro de coligação, a Frente Comum para o Congo (FCC), do antigo Presidente Joseph Kabila.

De acordo com uma declaração do Gabinete de Ramaphosa, durante a visita, os dois estadistas trocaram os seus pontos de vista sobre a evolução da situação a nível regional, bem como as grandes questões relativas ao continente no contexto da União Africana (UA).

A África do Sul entregará a presidência da UA à RD Congo, durante a cimeira da organização pan-africana, prevista para o início do próximo ano.

« Esta visita será a oportunidade para reflectir sobre os meios de fazer progredir a Agenda de 2063 da União Africana, visionária e orientada para o desenvolvimento, e reforçar a cooperação estratégica entre os dois países”, indica a declaração.

Tshisekedi far-se-á acompanhar na reunião por membros eminentes do seu Governo, enquanto os ministros das Relações Internacionais, Naledi Pandor, da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, dos Recursos Minerais e Energia, Gwede Mantashe, e da Segurança do Estado, Ayanda Dlodlo, estarão ao lado de Ramaphosa.

Discussões sobre a 12ª sessão da Comissão Binacional África do Sul-RDC que se concentra na reconstrução e no desenvolvimento pós-conflito, estão igualmente previstas.

