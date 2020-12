Angola com 42 novas infeções, três mortes e 103 recuperados

As autoridades sanitárias de Angola anunciaram hoje o registo de 42 novas infeções pelo novo coronavírus, três óbitos e a recuperação de 103 pessoas, somando o país 16.686 casos, 390 mortes e 9.695 recuperados.

Os dados epidemiológicos das últimas 24 horas apresentados pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, indicam que os casos, com idades entre os 11 aos 67 anos – 32 homens e dez mulheres -, estão distribuídos pelas províncias de Luanda (20), Cabinda (12), Huambo (5), Cuando Cubango (3), Uíge e Malanje, cada uma com um caso.

Relativamente ao óbito, foram registados nas províncias do Cuando Cubango, Luanda e Uíje, todos homens, angolanos, de 42, 55 e 74 anos.

Nas últimas 24 horas, os dados apontam para a recuperação de 103 pessoas, sendo 38 na província do Cunene, 35 na Lunda Sul, 28 em Luanda e dois no Huambo, com idades entre os seis a 74 anos.

Por agora, o país tem um total de 6.601 casos ativos, dos quais cinco em estado crítico, cinco graves, 71 moderados, 134 leves e 6.386 assintomáticos, encontrando-se em acompanhamento nos centros de tratamento 215 doentes.

No que se refere aos laboratórios, nas últimas 24 horas foram processadas 1.274 amostras, das quais 42 com resultado positivo, dando uma taxa diária de positividade de 3.3%, enquanto o cumulativo aponta para um total até à data de 286.973 amostras processadas, das quais 16.686 positivas, o que representa uma taxa cumulativa positiva de 5.8%.

Sobre a testagem nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital angolana, sob cerca sanitária, os dados referem que foram hoje testadas 1.733 pessoas, das quais 1.397 do sexo masculino e 336 feminino, deste número 285 pessoas eram reativas, o que representa uma taxa de exposição de 16.4%, tendo sido encontradas duas pessoas positivas nos testes de confirmação.

“Então, duas pessoas queriam sair de Luanda levando a doença, uma vez mais aqui a chamada de atenção”, disse Franco Mufinda, apelando à população “a gestão inteligente” da quadra festiva, lembrando a necessidade da proteção individual e coletiva.

Angola é, entre os países lusófonos em África, o que regista mais mortes devido à covid-19, com 387 óbitos e 16.644 casos, seguindo-se Moçambique (148 mortos e 17.558 casos), Cabo Verde (111 mortos e 11.579 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.231 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685 .785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

