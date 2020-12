Petro de Luanda abre torneio de natal com vitória

A equipa principal do Petro de Luanda venceu na manhã de hoje (domingo) o Petro B, por 81-77, em partida de abertura do Torneio de Natal em Basquetebol sénior masculino, em disputado no Pavilhão Victorino Cunha, de 20 a 23 deste mês.

Ainda para a jornada inaugural do mesmo torneio, a formação principal do 1º de Agosto defronta, na tarde deste domingo, o 1º de Agosto B.

Segunda-feira (21), no prosseguimento do torneio, defrontam-se para a segunda jornada, Petro de Luanda B e a equipa principal do 1.º de Agosto (14 h00) e 1º Agosto B – equipa principal do Petro de Luanda (17h00).

A última jornada será disputada no dia 23, com as partidas Petro de Luanda B -1.º de Agosto B (14 h00) e entre as formações principais do Petro de Luanda e 1.º de Agosto (17 h00).

As quatro equipas disputam o torneio no sistema de todos contra todos a uma volta sagrando-se vencedora a equipa que somar maior número de pontos.

