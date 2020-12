Irlanda também vai impor restrições a voos e ‘ferry’ oriundos do Reino Unido

O Governo irlandês vai impor hoje restrições aos voos e ligações de ‘ferry’ do Reino Unido, na sequência das medidas adotadas pelo executivo britânico devido à nova variante da covid-19.

Segundo a imprensa irlandesa de hoje, as restrições entram em vigor às 24:00 e prolongar-se-ão por 48 horas.

O Governo da República da Irlanda deverá fazer esta noite o anúncio formal da medida.

As regras que Dublin conta aplicar serão revistas na reunião de Governo da próxima terça-feira, após outros países europeus, como a Bélgica, Itália e os Países Baixos, terem decidido suspender os voos provenientes do Reino Unido, após o aparecimento de uma nova variante do coronavírus.

Segundo os cientistas britânicos, a nova estirpe acelera a transmissão do vírus em até 70% e parece responsável pelo aumento preocupante das infeções em Londres e em vários condados do sudeste e leste da Inglaterra.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi obrigado no sábado à noite a modificar os planos de movimentação populacional para este Natal e colocou Londres e o sudeste da Inglaterra no nível de risco 4 – grave -, com o encerramento das lojas que vendem produtos não essenciais, ginásios ou cinemas.

Fonte: Lusa