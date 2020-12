Reformas económicas permitem redução das importações

As reformas económicas gizadas pelo Governo angolano, nos últimos anos, permitiram a poupança de 300 milhões de dólares norte-americanos dos cofres do Estado e, consequentemente, a redução da importação de bens alimentares, durante o primeiro semestre deste ano.

Nesse semestre, o país gastou 980 milhões de dólares nas importações de produtos alimentares, contra USD 1,3 mil milhões gastos o período homólogo de 2019, segundo o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

Ao intervir na sessão de abertura do primeiro Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Indústria e Comércio, que decorre de 17 a 18 deste mês, em Luanda, o governante apontou o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) como um dos programas que tem permitido a poupança de divisas no país e redução das respectivas importações.

Com foco no aumento da produção nacional e na transformação da actual estrutura económica de Angola, que ainda está muito dependente do .sector petrolífero, o ministro de Estado avançou que o PRODESI tem seguido a sua marcha normal, corrigindo alguns dos seus defeitos ao longo do percurso.

“As experiências das várias feiras da produção nacional que vimos assistindo, nos últimos meses, indicam também que o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural é uma aposta que deve continuar, pois a produção nacional já vai existindo em vários pontos do país”, destacou.

A par do PRODESI, apontou ainda o Programa de Apoio ao Crédito (PAC) e as medidas de estabilização do mercado cambial, em curso desde 2018, como factores que têm contribuido para a redução das importações e preservação das Reservas Internacionais Liquidas (RIL) do país.

Quanto ao PAC, o ministro de Estado para a Coordenação Económica avançou que já foram aprovados mais de 500 pedidos de financiamento, ao abrigo das iniciativas do Programa de Apoio ao Crédito (PAC) para o suporte das metas do PRODESI.

Nesse âmbito destacou o financiamento de mais de 300 cooperativas nos ramos da agricultura, pecuária e pescas, cujo total disponibilizado ultrapassa os 140 mil milhões de kwanzas.

Recordou que, nos últimos três anos, as Reservas Internacionais Liquidas caíram em apenas USD 6 mil milhões, contra os 14 mil milhões de dolares norte-americanos durante o período de 2015 a 2017.

Considerou a actual protecção das RIL como um avanço significativo que “não coloca em causa a reputação e a credibilidade externa do país”, tendo sublinhado a presente flexibilidade da variação da taxa de câmbio como a medida mais ajustada do mercado cambial angolano.

Diante desse cenário, Manuel Nunes Júnior apela aos agentes económicos, ligados às cadeias de distribuição e logística, assim como do sector industrial, no sentido de redireccionarem o seu foco para a produção nacional, facilitando o escoamento dos produtos do campo para a cidade.

“A depreciação da moeda nacional torna as importações relativamente mais caras, induzindo os agentes económicos a apostarem na produção nacional em vez de simplesmente importarem os produtos de maior consumo popular”, sublinhou.

O primeiro Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Indústria e Comércio decorre sob o lema “Os desafios da industrialização para o aumento da produção nacional e desenvolvimento do comércio rural” e conta com a participação de vários agentes económicos.

Durante dois dias, os participantes vão debater, entre outros temas, “O papel das micro, pequenas e médias empresas industriais no apoio ao desenvolvimento do comércio rural”, “A produção industrial e o agronegócio – oportunidades e desafios”.

“Os desafios da indústria nacional face a inserção de Angola na Zona de Comércio Livre Continental Africana”, assim como “O papel dos Pólos de Desenvolvimento Industriais no processo de industrialização – como engajar o sector privado” também constam do painel de discussão.

Fonte: Angop