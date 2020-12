Central ecológica de Laúca entra em funcionamento no próximo ano

A central ecológica do projecto hidroeléctrico de Laúca, no municipio de Cacuso, província de Malanje, arranca no primeiro semestre de 2021, com a geração de 65,5 megawatts de energia.

A referida central, cujas obras iniciaram em Dezembro de 2019, vai funcionar com apenas uma turbina e terá a função de gerar energia auxiliar a barragem de Laúca, bem como de proteger as espécies aquáticas e o meio ambiente.

O director do projecto Laúca, Elias Estêvão, disse à Angop que, com a sua entrada em funcionamento, a capacidade de produção de Laúca passará de 2 mil e 4 para 2 mil 70 megawatts de energia para atender o sistema centro e norte do país.

Explicou que a central ecológica de Laúca atinge um caudal de 60 metros cúbicos por segundo, com uma queda de água superior a 100 metros de altura.

Depois de concluída a central ecológica, Laúca se tornará no segundo maior projecto hidroeléctrico do continente Africano, depois da barragem de Aswan, no Egipto, que tem actualmente capacidade de produção de 2 mil e 100 megawatts.

A central ecológica de Laúca consta da empreitada geral do projecto hidroeléctrico de Laúca, iniciada em 2013 e que registou, nesta quarta-feira,16, o arranque da sexta e última turbina. Allimenta as províncias de Malanje, Luanda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Uíge, Zaire, Bengo, Huambo, Benguela e Bié.

