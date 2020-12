Angola reporta 77 infeções e 72 recuperados

O Ministério da Saúde informou que nas últimas 24 horas, foram registados 77 casos novos, sendo que 39 foram registados na província de Luanda, 11 em Cabinda, 7 na província do Uíge, 4 no Zaire, 4 em Malanje, 3 na Lunda Norte, 3 na província do Huambo, 2 na Lunda Sul e igual número nas províncias do Bié e Cunene. As idades variam de 2 a 88 anos, 51 são do sexo masculino e 26 são do sexo feminino.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, as localidades mais afetadas na província de Luanda são Belas, Cazenga, Cacuaco, Ingombotas, Kilamba Kiaxi, Icolo e Bengo, Talatona e Viana.

Nas últimas 24 horas, foram registados 3 mortes de covid-19, sendo 1 na província do Zaire, do sexo masculino de 13 anos de idade, igual número na província do Uíge, do sexo masculino, de 78 anos de idade e igual número na província de Luanda, do sexo feminino, de 88 anos de idade, todos angolanos.

No entanto, nas últimas 24 horas, foram recuperados 72 pessoas, sendo 37 em Benguela, 14 em Luanda, 10 no Uíge, 4 pessoas na província da Lunda Norte, 3 na província do Moxico, 2 pessoas em Malanje e igual número na província da Lunda Sul. As idades variam de 1 a 67 anos.

Com esses números, Angola passa agora a somar 16.484 (+77), 382 óbitos (+3), 9.266 recuperados (+72) e 6.836 ativos (+2).

Dos ativos, 6 crítico, 4 graves, 82 moderados, 131 leves e 6.613 assintomáticos.

Nos centros de tratamentos estão ser seguidos 223 doentes (-1).

Nas últimas 24 horas, foram processadas 2.751 amostras, sendo que 77 foram positivas, dando uma taxa diária de positividade de 2.7%.

O acumulativo aponta para 280.128 amostras processadas até a data, sendo que 16.484 são positivas, dando uma taxa acumulativa de positividade de 5.9%.