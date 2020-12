Afreximbank duplicou intermediários financeiros em África este ano

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) duplicou o número de intermediários financeiros em África, totalizando agora 65 instituições, entre as quais estão dois bancos em Angola e um no arquipélago de Cabo Verde.

“Durante 2020, o Afreximbank aumentou o número de Intermediários de Financiamento Comercial para mais de 65 em 30 países africanos”, lê-se num comunicado enviado à Lusa, no qual se explica que estas instituições atuam como agentes administrativos locais para facilitar a relação com o banco, sedeado na capital do Egito, Cairo.

“As novas diretrizes para o estabelecimento de Intermediários de Financiamento Comercial foram aprovadas em 2017 e desde então o Afreximbank tem fortalecido o seu papel de assistência aos bancos para ajudarem os exportadores e importadores africanos e internacionais”, segundo o texto, que acrescenta que “a expansão destas instituições aumenta a rede de instituições financeiras que podem trabalhar com o banco para facilitar a transformação e o desenvolvimento do comércio em África”.

Fonte: Lusa