SIC frustra tentativa de tráfico de seres humanos

Três crianças da República Democrática do Congo (RDC) com idades compreendidas entre os 9 e 12 anos de idade, foram terça-feira resgatadas das mãos de dois supostos traficantes, na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na região.

Segundo o porta-voz do SIC na Lunda Norte, Veríssimo Pandamari, em declarações hoje, quarta-feira à Angop, os cidadãos tencionavam viajar com as crianças para a capital do país (Luanda), a fim de comercializar os petizes.

Disse que a intenção foi frustrada durante uma operação denominada “Kudissanga”, que contou com a colaboração da população.

Das informações apuradas, prosseguiu, trata-se de uma rede de tráfico de seres humanos instalados em vários pontos do país, cujos seus mandantes encontram-se em Luanda.

Este é o terceiro caso do género na província, sendo o primeiro ocorrido no início deste ano e o segundo, em Julho passado.

Fonte: Angop