Porto do Lobito prevê faturar cerca de 800 milhões de kwanzas até final do ano

O Porto de Lobito prevê arrecadar para os cofres do Estado, até ao final do ano, pouco mais de 800 milhões de kwanzas com a desova de 25 navios de carga diversa.

Esta informação foi avançada pelo presidente do conselho de administração do Porto de Lobito, Celso Rosas, em declarações à Rádio Nacional de Angola.

Segundo Celso Rosas, o valor a ser arrecadado será o resultado da desova de 25 navios esperados, sendo 11 navios cargueiros, 7 pesqueiros, 3 butaneiros e 4 petroleiros.

Para estas operações de descarga, o Porto do Lobito espera mobilizar cerca de 875 trabalhadores.

O gestor avançou ainda que o Porto do Lobito gasta mensalmente 4 milhões de kwanzas para garantir as medidas de biossegurança para os seus trabalhadores.