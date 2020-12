Mais de 9 mil milhões de kwanzas aprovados no âmbito do PRODESI

O governo angolano informou, nesta segunda-feira, que foram aprovados, no âmbito do PRODESI, na semana de 7 a 12 dezembro, 30 projetos avaliados em mais de 9 mil milhões de kwanzas.

Esta informação foi avançada pelo Secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, durante o briefing semanal do Ministério da Economia e Planeamento.

Segundo o responsável, do total de 1062 projetos submetidos a banca desde a operacionalização do PRODESI, 567 projetos foram aprovados no valor de 437 mil milhões de kwanzas.

De acordo com Milton Reis, atualmente encontram-se na banca 170 projetos por aprovar, nos setores da agricultura (108 projetos), comércio (15 projetos), indústria transformadora (22 projetos), pecuária (9 projetos), pesca marítima (5 projetos), aquicultura (4 projetos), pesca continental (1 projetos) e 6 de categorias diversas.

Relativamente a linha de financiamento das cooperativas, Milton Reis disse que após o envio dos dossiês de crédito das 206 cooperativas, serão finalizados mais 12 projetos de cooperativas a serem remetidos ao Banco Angolano de Desenvolvimento (BAD).

“Dos projetos de cooperativas já remetidas no BAD, na semana em análise, 10 foram aprovados, assim o total de cooperativas que viram os seus projetos aprovados até a data, é de 163, num valor de aproximadamente 4,6 mil milhões de kwanzas”, disse Milton Reis.