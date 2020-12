Brasil ocupa a oitava posição entre os países mais desiguais do mundo

O Brasil caiu cinco posições no ‘ranking’ mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para a 84.ª posição entre 189 nações avaliadas num relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), divulgado hoje.

O relatório destacou o Brasil na posição de 8.º entre as nações mais desiguais do mundo, com o coeficiente Gini, que mede a desigualdade e distribuição de rendimento em 53,9, atrás apenas da África do Sul (63) Namíbia (59,1) Zâmbia (57,1) São Tomé e Príncipe (56,3), República Centro-Africana (56,2) Suazilândia (54,6) e Moçambique (54).

No valor geral, o IDH brasileiro aumentou de 0.762, em 2018, para 0.763, em 2019.

Fonte: Lusa