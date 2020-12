UNITA formaliza pedidos para constituição de comissão de inquérito

O grupo parlamentar da UNITA confirmou nesta segunda-feira, em Luanda, que já formalizou os pedidos para a constituição de comissões de inquérito à antiga gestão do Banco de Poupança e Crédito (BPC).

O anúncio foi feito pela segunda vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, que disse igualmente haver um outro pedido para se averiguar as demolições ocorridas no bairro Merengue, imediações da Centralidade do Sequele.

Sobre o caso BPC, o grupo parlamentar da UNITA pretende criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para aferir a gestão do BPC. Justificada que, com base no relatório e contas de 2019, a instituição registou um prejuízo 404,7 mil milhões de kwanzas.

Neste momento, a instituição encontra-se em situação de falência técnica com passivos superiores aos activos, na ordem de 87,2 mil milhões de Kwanzas e um rácio de solvabilidade abaixo do limite mínimo regulamentar definido pelo Banco Central.

Em relação às demolições no bairro Merengue, imediações da Centralidade do Sequele, a UNITA pretendem ver esclarecida as circunstâncias da destruição das cerca de duas mil casas de construção definitivas e cerca de mil habitações provisória.

Segundo a deputada, o grupo parlamentar da UNITA vai se deslocar novamente para o local, no sentido de solidarizar-se com as famílias, bem como oferecer assistência aos cidadãos.

Navita Ngolo afirmou que existe uma lei que protege os cidadãos, enquanto não se encontrar um local para transferir as populações não se pode demolir as residências.

No dia 16 de Novembro uma delegação da UNITA efectuou uma visita de constatação ao município de Cacuaco para melhor entender os problemas da população do bairro Merengue, depois destes cidadãos perderem as casas, fruto das demolições.

