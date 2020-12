Professores deveriam ter prioridade na vacinação, afirma Unicef

Os professores deveriam ter prioridade na vacinação contra a covid-19, afirmou nesta terça-feira a diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore.

“A pandemia de covid-19 provocou estragos na educação das crianças de todo o mundo. Vacinar os professores é um passo crítico para colocar a situação nos trilhos novamente”, destacou Fore em um comunicado.

“Os professores devem ter “prioridade para receber a vacina de covid-19, uma vez que os profissionais da saúde e as populações de risco sejam vacinadas”, completou.

“Isto ajudará a proteger os professores do vírus, permitirá que ensinem presencialmente, por fim, manterá as escolas abertas”.

O Unicef indicou que no auge da primeira onda da pandemia, no fim de abril, “os fechamentos de escolas interromperam o aprendizado de quase 90% dos estudantes do mundo”.

Assumindo que as escolas não são um dos principais centros de transmissão, o Unicef afirma no seu comunicado que infelizmente as aulas continuam suspensas para “quase uma em cada cinco crianças em idade escolar globalmente – quase 320 milhões de crianças”.

“Quanto mais tempo as crianças permanecem fora da escola, menor a probabilidade de que retornem e é mais difícil para que seus pais retomem o trabalho”, disse Fore.

Fonte: AFP