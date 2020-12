O Presidente da República, João Lourenço, exonerou, esta terça-feira, Rosa Luís de Sousa Micolo, do cargo de inspetora-geral adjunta da Administração do Estado, noticiou a Angop que cinta uma nota da Casa Civil do Presidente da República.

Rosa Luís de Sousa Micolo tinha sido nomeada pelo Presidente João Lourenço no dia 22 de Novembro de 2017.