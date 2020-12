Ministério das Telecomunicações nega desvio de computadores na Angola e Cuba

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social negou, nesta segunda-feira, que tenha havido desvio de computadores na Escola Angola e Cuba, no município do Cazenga.

Em reacção a informações postas a circular sobre um alegado desvio de 40 computadores da instituição de ensino, o departamento ministerial afirma que a denúncia não passa de equívoco.

Conforme o ministério, o equívoco foi gerado por uma alegada denúncia feita pelo Movimento Estudantil Angolano (MEA), sublinhando que os equipamentos informáticos por si doados à Escola, em Fevereiro deste ano, estão instalados no local e à disposição da instituição escolar.

De acordo com o ministério, os computadores foram instalados no âmbito do projecto “Ngola Digital”, que já beneficiou cerca de 80 estabelecimentos de ensino em todo o País.

No âmbito do projecto “ NGola Digital”, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social já instalou mais de 80 Salas de Informática equipadas com computadores e acesso à internet, visando promover o uso das tecnologias de informação a nível das comunidades estudantis.

Neste âmbito, esclarece, a Escola Angola e Cuba foi apetrechada, por ocasião da reinauguração, com 46 computadores e secretárias, uma tela de parede, projector e uma impressora, sendo que 40 computadores foram destinados à sala de informática e 6 para a biblioteca.

Igualmente, foram instalados 3 pontos de acesso à internet, distribuídos entre o pátio principal da escola, a sala de informática e a biblioteca.

Os modelos dos computadores utilizados para o apetrechamento das salas de informática seguem o mesmo padrão para todas as salas contempladas, com capacidades computacionais destinados à utilização corrente e de formação.

O ministério explica que houve sim uma substituição planeada e coordenada dos meios instalados inicialmente, com o objectivo de adequar a sala informática com a capacidade que corresponde ao padrão de meios informáticos previstos no âmbito do projecto de massificação e inclusão digital.

Importa esclarecer que os meios informáticos foram instalados no âmbito do programa de massificação e inclusão digital, denominado “Ngola Digital”, implementado pelo MINTTICS.

Fonte: Angop