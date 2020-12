EUA anuncia sanções contra a Turquia por compra de mísseis russos

Os Estados Unidos impuseram nesta segunda-feira (14) sanções à agência governamental turca encarregada da compra de armas, depois que o aliado da Otan comprou sistemas de defesa antiaéreos russos S-400, o que Ancara considerou de uma medida “injusta” e Moscovo chamou de penalizações “ilegítimas”.

“As ações de hoje enviam um sinal claro de que os Estados Unidos vão aplicar totalmente (as leis do país) e não vão tolerar transações significativas com a defesa e setores de Inteligência russos”, disse o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, num comunicado.

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou que suspenderia todas as licenças de exportação de armas americanas para a presidência de Indústrias de Defesa (SSB) e que rejeitaria qualquer visto para o presidente desta agência, Ismail Demir, alvo também de sanções financeiras, assim como outros dirigentes.

A Rússia entregou no ano passado à Turquia sistemas de defesa S-400, apesar das advertências americanas de que isso não era compatível com integrar a Otan.

Os Estados Unidos já expulsaram a Turquia do programa de fabricação de caças F-35, desenvolvido pela Aliança Atlântica.

A Turquia reagiu através de seu ministério das Relações Exteriores.

“Convidamos os Estados Unidos a revisarem esta decisão injusta de sanções (…) e a reafirmamos nossa disposição em tratar a questão pela via do diálogo e da diplomacia, em conformidade com o espírito da aliança”, afirmou o ministério.

A Turquia também refutou o “risco para a segurança” que os mísseis russos representam para o sistema da Otan, mencionado pelo chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, como uma das razões das sanções.

“Estas acusações são infundadas. A Turquia propôs abordar esta questão de forma objetiva e realista mediante a criação de um grupo de trabalho técnico”, informou o ministério.

Ao mesmo tempo em que pediu aos Estados Unidos para revisarem sua decisão, o governo turco advertiu que “responderá” às sanções.

Já a Rússia qualificou como “ilegítimas” as penalizações impostas por Washington a Ancara.

Os S-400 são um sistema de defesa antiaérea de última geração e um dos símbolos da indústria militar russa, incompatível com os sistemas da Otan, da qual a Turquia é membro.

A ameaça de sanções americanas se cerne sobre a Turquia desde que o país recebeu estes mísseis no ano passado, mas Trump, que mantém boas relações pessoas com o contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, havia até o momento se abstido de aplicá-las.

Fonte: AFP