Deputados negam recebimento de bónus de natal de 4 milhões de kwanzas

Os deputados a Assembleia Nacional negaram ter recebido 4 milhões de kwanzas como bónus de natal.

A notícia publicada nas redes causou uma onde de repúdio na sociedade angolana, tendo em conta a situação económica que o país vive atualmente.

Segundo o deputado do MPLA, João Pinto, “a informação que se apresentou nas redes sociais não é correta porque apresenta uma verba claramente exacerbada e não só”.

João Pinto continuou dizendo que qualquer verba mencionada no Orçamento da Assembleia Nacional para esse efeito, é uma previsão orçamental.

“O facto de se prever no Orçamento da Assembleia Nacional, não quer dizer que no final do ano os deputados recebam essa verba. Depende da disponibilidade dos recursos. A Assembleia disponibiliza essa verba se tiver recursos disponíveis”, disse João Pinto.

Por sua vez, a UNITA diz que esse valor foi calculado de forma errada.

Segundo a deputada Navita Ngolo, “esse valor foi calculado sobre uma base que, se calhar, é errada porque mesmo em 2012, quando a situação económica do país era favorável, nunca os deputados tiveram um bónus neste valor.

“É preciso também explicar que desde outubro, a Assembleia Nacional deixou, ela própria, como órgão de soberania, de pagar salários, de pagar serviços prestados a essa casa. Todo esse processo passou agora para o Ministério das Finanças”, reforçou.

Já o deputado do PRS, Benedito Daniel, disse que “todas as regalias dos deputados foram cortadas”.

“Se nós agora, nem sequer temos a possibilidade de meter uma nossa viatura numa oficina para ser consertada e Assembleia pagar, duvido muito que me possam dar 4 milhões de kwanzas como bónus de natal”, sublinhou.