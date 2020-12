Banco de Moçambique e Euronet anunciam “nova solução” para pagamentos eletrónicos

O Banco de Moçambique e a Euronet anunciaram hoje a entrada em funcionamento da “nova solução” para o processamento de pagamentos eletrónicos interbancários no país, alterações no sistema que pretendem melhorar o serviço.

“A nova solução de processamento da Sociedade Interbancária de Moçambique (Simo), cuja entrada em produção hoje testemunhamos, responde às exigências das diferentes plataformas de pagamentos internacionais”, declarou a presidente da Simo, Benedita Guimino.

Segundo a responsável, a nova solução apresenta avanços tecnológicos que garantem uma maior comodidade e segurança na realização de operações eletrónicas, além da unificação de todas as plataformas de pagamento eletrónico no país.

“É com muita satisfação que anunciamos que se inicia uma nova caminhada rumo à unificação de todas as plataformas de pagamentos eletrónicos em Moçambique, incluindo a implementação da interoperabilidade entre as instituições de moeda eletrónica”, destacou.

A Simo avançou que o passo seguinte será a migração de todas as instituições de crédito e sociedades financeiras para a nova solução, apelando à colaboração das entidades no processo.

O Banco de Moçambique assinou o contrato com a Euronet em 2018, depois de um apagão de cinco dias da rede da Sociedade Interbancária de Moçambique, detida maioritariamente pelo banco central, entre 16 e 21 de novembro do mesmo ano.

A empresa portuguesa Bizfirst cortou o serviço, alegando falta de pagamento, e as caixas automáticas e cartões bancários só voltaram a funcionar depois de os bancos comerciais negociarem o pagamento com a firma provedora do serviço.

Na altura, o governador do Bando de Moçambique, Rogério Zandamela, criticou a opção da Bizfirst e referiu que a Simo não voltaria a trabalhar com a empresa.

A Euronet apresenta-se como uma empresa com 5.600 funcionários, presente em 55 países, tendo em 2015 processado transações avaliadas em 74 mil milhões de dólares.

Fonte: Lusa