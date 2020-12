Angola “é vulnerável” aos “efeitos nefastos” das alterações climáticas — Governo

O Governo angolano assumiu hoje que o país “é vulnerável aos efeitos nefastos” das alterações climáticas, que “tem consciência” dos impactes que tem vindo a sofrer e da tendência para os mesmos se “agravarem e intensificarem”.

A situação foi reconhecida pela secretária de Estado para o Ambiente angolana, Paula Francisco Coelho, que apontou as inundações, cheias, secas, erosão dos solos e o aumento do nível das águas do mar como os principais efeitos das alterações climáticas no país.

“A par destes, as alterações climáticas têm o potencial de afetar diretamente os setores da agricultura, infraestrutura, a segurança alimentar e energética do país, assim como a saúde pública”, disse.

Fonte: Lusa