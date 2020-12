Quase 400 jornalistas foram detidos no mundo em 2020

O número de jornalistas detidos no mundo alcança 387 no fim de 2020, dado que praticamente não mudou em 12 meses, apesar do aumento das prisões arbitrárias relacionadas com a crise de saúde, afirma o balanço anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Como em 2019, quando a RSF contabilizou 389 jornalistas detidos pelo exercício da profissão, cinco países concentram mais da metade das prisões (61%), destaca a organização em seu relatório.

A China continua no primeiro lugar da lista, com 117 jornalistas (profissionais ou não) detidos, à frente de Egito (30), Arábia Saudita (34), Vietname (28) e Síria (27).

“O número de jornalistas detidos em todo mundo permanece num nível historicamente alto”, afirma a RSF.

E as mulheres, “cada vez mais numerosas na profissão, não estão livres”, denunciou o secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, num comunicado.

De acordo com o documento, 42 delas “estão privadas da liberdade atualmente”, enquanto em 2019 eram 31 nesta situação (+35%).

Dezessete foram presas durante o ano, quatro delas em Belarus, centro de uma repressão sem precedentes desde a reeleição, considerada fraudulenta, de Alexander Lukashenko. Ele governa a ex-república soviética desde 1994.

O balanço destaca ainda o aumento das detenções vinculadas com a crise de saúde, com 14 jornalistas presos por sua cobertura da pandemia, sete deles na China.

A ONG, que criou em março o Observatório 19, dedicado ao tema, registou “mais de 300 incidentes diretamente relacionados à cobertura jornalística da crise de saúde” entre fevereiro e o fim de novembro, que envolveram quase 450 repórteres.

“As detenções arbitrárias, que representam 35% dos abusos registados (à frente da violência física, ou psíquica), quadruplicam entre março e maio”, indica o documento.

“As leis de emergência, ou as medidas de emergência na maioria dos países para conter a pandemia contribuíram para confinar a informação”, explica a RSF.

Além disso, “pelo menos 54 periodistas estão presos atualmente como reféns” na Síria, Iêmen e Iraque, 5% a menos que há 12 meses.

A ONG informou ainda que quatro jornalistas foram declarados desaparecidos em 2020, enquanto em 2019 não foi registado nenhum novo caso de desaparecimento. Os repórteres afetados são da África Subsaariana, Médio Oriente e América Latina.

Fonte: AFP