Naufrágio entre Venezuela e Trinidad e Tobago deixa 14 mortos

Um naufrágio ocorrido entre a Venezuela e Trinidad e Tobago deixou pelo menos 14 mortos, incluindo três crianças e um número indeterminado de desaparecidos, informaram as autoridades de ambos os países neste domingo.

Durante uma patrulha rotineira, um barco da Guarda Costeira da Venezuela encontrou no sábado os primeiros 11 cadáveres a 7 milhas náuticas (13 km) da costa de Güiria, uma cidade remota no estado de Sucre (noroeste), de onde normalmente saem barcos com venezuelanos que tentam migrar para Trinidad e Tobago.

“Hoje (domingo), em acompanhamento aos acontecimentos ocorridos, encontramos 3 mortos na praia, 2 homens adultos e 1 mulher”, informou uma fonte do governo venezuelano.

O número total de corpos encontrados entre sábado e domingo chega a 14, segundo autoridades.

Não se sabe ao certo quantas pessoas seguiam a bordo da embarcação. As autoridades de Trinidad e Tobago estimam 20, dado não confirmado pelo governo venezuelano.

Fonte: AFP