Incêndio destrói centro de detenção do SME

Um incêndio de grandes proporções destruiu, domingo (15), o Centro de Detenção de Estrangeiros do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), na Zona Económica Especial (ZEE), município de Viana, em Luanda.

O incêndio destruiu totalmente a unidade composta por contentores que servia de arquivo de documentos diversos desta instituição afecta ao Ministério do Interior (Minint), sem causar qualquer vítima humana.

Em declarações hoje, segunda-feira, à Angop o porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, disse que o fogo deflagrou volta das 18h30 e só foi extinto às 4h21 minutos, devido a grande proporção do incêndio.

Explicou que foi necessária intervenção de 15 efectivos e três camiões cisternas de 35 mil litros de água cada, para controlar as chamas.

Faustino Minguês presume que um curto-circuito esteja na base do incidente e fez saber que na altura do incêndio não havia qualquer detido no centro.

O Centro de Detenção de Estrangeiros do SME da ZEE era o maior do país.

Fonte: Angop