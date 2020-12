Confronto tribal no Chade deixa ao menos 24 mortos

Pelo menos 24 pessoas morreram em confrontos entre duas tribos de agricultores e criadores de animais no Chade, um país que sofre com constantes conflitos agrários, anunciou um ministro.

Os confrontos ocorreram no sábado em Achiguek, na província de Batha, no centro semidesértico do país, entre duas tribos sedentárias, devido a um conflito por terras.

“As duas comunidades perderam 24 pessoas nestes enfrentamentos”, declarou à emissora de TV pública Télé Tchad o ministro da Administração do Território e das Coletividades Autônomas, Ismael Mahamat Chaibo.

Em Mayo-Kebi, 20 pessoas morreram no fim de novembro em confrontos entre pastores árabes nômades e agricultores autóctones sedentários.

O centro e o sul do Chade, com clima e vegetação mais amenos, atraem os criadores de animais das zonas desérticas do norte e é uma região de nomadismo. Algumas comunidades nômades árabes se assentaram ali há tempos e se opõem aos agricultores autóctones em conflitos agrários.

