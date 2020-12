Reino da Bélgica pretende investir no sector mineiro e agrícola

O embaixador da Bélgica em Angola, Jozef Smets, afirmou hoje, sábado, no município da Damba, que o seu país pretende financiar projectos nos sectores mineiro, agrícola e do turismo, com o objectivo de dinamizar o desenvolvimento da província do Uíge.

O diplomata falava no final da visita de dois dias à província do Uíge, onde constatou os projectos sociais nos domínios da saúde e da educação financiados pela Bélgica.

“A província do Uíge possui um forte potencial nestes domínios, razão pela qual analisei, com o governador José Carvalho da Rocha, a possibilidade da Bélgica financiar projectos nestes áreas”, salientou.

No município da Damba, Jozef Smets constatou a execução dos projectos financiados através do fundo da Embaixada da Bélgica, nomeadamente uma escola de sete salas, centros de formação profissional e de saúde e o mercado local.

Na ocasião, o embaixador entregou um kit de medicamentos ao posto de saúde da aldeia de Mbanza Mongo, visando suprir a carência destes produtos na unidade sanitária.

Fonte: Angop