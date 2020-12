Presidente da Argélia aparece pela primeira vez desde 15 de outubro

O Presidente da Argélia, Abelmadjid Tebboune, apareceu hoje na televisão pública pela primeira vez desde 15 de outubro, quando se isolou por ter testado positivo ao novo coronavírus, viajando depois para a Alemanha para tratamento da covid-19.

Visivelmente mais magro, o chefe de Estado, de 75 anos, pronunciou um “discurso ao povo” por ocasião do primeiro aniversário da sua eleição, que se assinalou no sábado.

A última vez que tinha aparecido em público foi a 15 de outubro, quando se reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

A 30 de novembro, a presidência comunicou que o Presidente tinha saído de um centro médico especializado na Alemanha, cujo nome nunca foi divulgado, e que iria regressar à Argélia nos dias seguintes.

Abelmadjid Tebboune, cujo discurso foi divulgado no Twitter e difundido pela televisão pública, disse que vai estar em convalescença “ainda uma, duas ou três semanas”.

“Estou em convalescença. Ainda vai levar uma, duas ou três semanas para recuperar as minhas forças”, disse.

A ausência do Presidente argelino recorda as longas ausências do seu antecessor, Abdelaziz Bouteflika (1999-2019), para tratamentos em França, em 2013 e, posteriormente, para exames médicos na Suíça, episódios rodeados de muita especulação e poucas informações sobre seu paradeiro ou saúde.

Fonte: Lusa