BNA aconselha uso de meios alternativos de pagamento para evitar filas nos bancos e ATMs

O Banco Nacional de Angola aconselhou a população em geral a fazer o uso dos meios alternativos de pagamento para evitar aglomerações nos bancos comerciais e longas filas nos ATMs, devido à situação de pandemia que afeta o país e o mundo.

Estas instruções do Banco Central surgem na sequência das enchentes, longas filas e falta de dinheiro que se têm registado nos bancos e nos ATMs, em todo o país, com maior realce em Luanda, .

No comunicado publicado nesta quarta-feira (9), o BNA considera “que existem outras opções para a realização de pagamentos de compras e serviços, transferências e consultas de saldos que não requerem uma ida ao balcão de um banco comercial ou a um ATM, e que oferecem maior comodidade e segurança aos clientes bancários, o Banco Nacional de Angola vem aconselhar a utilização preferencial desses meios alternativos, nomeadamente o cartão Multicaixa, o Multicaixa Express bem como as soluções de internet e mobile banking dos bancos comerciais”.

O BNA recomenda assim que os clientes bancários:

contactem o seu banco comercial para conhecer as soluções que este oferece para a consulta de saldos, realização de transferências e pagamentos para a compra de bens e serviços;

solicitem a emissão de um cartão Multicaixa ao seu banco comercial se ainda não forem titulares de um desses cartões, devendo utilizá-lo na compra de bens e serviços nas lojas, em alternativa ao numerário;

considerem aderir à aplicação Multicaixa Express (MCX Express), que lhes permite, através do seu telemóvel, pagar serviços e compras, incluindo água, luz, televisão, internet, carregar o telemóvel, consultar o saldo e movimentos, fazer transferências e pedidos de levantamento sem cartão. Mais informação pode ser obtida no website da Emis, https://www.emis.co.ao/

“Com a utilização preferencial destas alternativas, os clientes bancários podem evitar as idas aos balcões dos bancos comerciais e aos ATMs para o levantamento de numerário, transferências, pagamento de serviços e consulta de saldos, e ao mesmo tempo garantir maior segurança e comodidade na realização das suas operações bancárias”, escreve o BNA no seu comunicado.

Este sábado entrou em vigor o novo decreto presidencial que atualiza a situação de calamidade no país, que vai de 12 de dezembro até 10 de janeiro de 2021.

No novo decreto presidencial sobre o Estado de Calamidade, o governo autoriza os bancos comerciais a funcionarem até as 17 horas e com uma força de trabalho de 75%.

Esta medida visa dar aos banco comerciais uma maior capacidade de resposta à procura dos serviços bancários, que nesta altura do ano tende a aumentar.