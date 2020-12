Angola mantém trajetória decrescente contabilizando 27 casos e 5 óbitos

O Ministério da Saúde informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 27 casos novos, sendo 20 da província de Luanda, 3 do Cunene, 2 no Moxico, 1 no Huambo e igual número na província do Zaire. As idades variam de 9 a 78 anos, 17 são do sexo masculino e 10 são do sexo feminino.

Esta informação foi avançada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava hoje na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país.

Segundo o governante, as localidades mais afetadas na província de Luanda são Belas, Cacuaco, Cazenga, Talatona, Ingombotas, Maianga, Sambizanga e Viana.

De acordo com os dados divulgados hoje, nas últimas 24 horas, foram registados 5 mortes de covid-19, sendo duas no Moxico, igual número no Namibe e 1 morte na Lunda Sul, três são do sexo masculino e 2 são do sexo feminino, as idades são 39, 46, 51, 52 2 56 anos. Quatro são cidadãos angolanos e 1 mauritano.

No mesmo período, foram recuperados 57 pessoas, sendo 49 no Namibe, 6 na Lunda Sul e 2 pessoa em Luanda. As idades variam de 2 a 71 anos.

Com base nos dados apresentados hoje, Angola passa a contabilizar 16.188 casos positivos (+27), dos quais 371 óbitos (+5), 8.898 recuperados (+57) e 6.919 ativos (-35).

Dos ativos, 6 estão em estado crítico, 7 graves, 78 moderados, 139 leves e 6.689 assintomáticos.