Vice-Presidente nas cerimónias de investidura de Ouattara e Alpha Condé

Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, vai representar o Chefe de Estado nas cerimónias de investidura dos Presidentes da Costa do Marfim e Guiné Conacry

Segundo uma nota divulgada este sábado à imprensa, Bornito de Sousa parte este domingo (13), para a República da Costa do Marfim, onde participa, em representação do Presidente João Lourenço, na cerimónia de investidura do Presidente Alassane Ouattara.

Na terça-feira (15), o Vice-Presidente segue viagem para a Guiné Conacry onde participará na cerimónia de investidura do Presidente Alpha Condé.