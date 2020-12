Petróleo recua no último dia da semana, após alcançar valores máximos na véspera

Os preços do petróleo caíram um pouco nesta sexta-feira (11), depois de atingir na véspera máximos em mais de nove meses, num momento em que os investidores se agarram à esperança de uma recuperação da demanda, graças à chegada das vacinas contra a covid-19.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou em baixa de 0,55% (- 28 centavos), a 49,97 dólares. Na véspera, havia fechado acima da marca dos 50 dólares pela primeira vez desde o começo de março.

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em janeiro fechou em queda de 0,44% (- 21 centavos), a 46,57 dólares, após registar um lucro de 2,76% no dia anterior.

Os dois preços de referência ganharam mais de 30% desde 1º de novembro.

“O otimismo sobre as vacinas que tomou conta do mercado nas últimas semanas parece continuar, devido às sucessivas aprovações e a adoção mais rápido do que o esperado das primeiras campanhas (de vacinação) em mercados-chave” para o consumo de petróleo, disse Paola Rodríguez-Masiu, analista da Rystad.

O Reino Unido lançou sua campanha na terça, a primeira num país ocidental, e os investidores agora esperam que outros sigam seu exemplo em todo o mundo para pôr um fim às restrições de viagens e reiniciar a demanda de petróleo.

Fonte: AFP