Novo período de Calamidade entrou hoje em vigor, saiba o que mudou

O país começou, a partir de hoje, sábado, o sétimo período sobre a Situação de Calamidade Pública, vigente em Angola desde Maio último, visando a prevenção e controlo da Covid-19.

Segundo o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que anunciou as novas medidas, nesta quinta-feira, entre os vários fatores ponderados para antecipação das novas regras que entram em vigor hoje, há dois fundamentais: proximidade da quadra festiva e a redução parcial no número de casos positivos, nas últimas semanas.

O governante disse que grande parte das medidas serão as mesmas, mas o novo decreto presidencial traz algumas alterações que visam dar uma melhor resposta a algumas atividades que tendencialmente registam uma maior procura durante a quadra festiva.

Com base no novo Decreto Presidencial nº 314/20, de 10 de Dezembro, que renova, por mais 30 dias, a Situação de Calamidade Pública, a seguir as principais medidas que vão vigorar a partir de hoje, 12 de dezembro até 10 de janeiro: