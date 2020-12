Luísa Damião encoraja João Lourenço para prosseguir com as reformas políticas e económicas

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, encorajou, neste sábado, o líder do seu partido, João Lourenço, a prosseguir com as reformas política, económica, social e jurídica em curso no país.

O encorajamento foi expresso numa mensagem de apoio dos militantes do MPLA ao líder João Lourenço, no acto central e de encerramento das jornadas comemorativas do 64° aniversário da fundação do MPLA.

Segundo Luísa Damião, os militantes esperam que as reformas incidam na diversificação da economia, boa governação, transparência, geração de emprego, promoção da saúde e educação.

A dirigente incentiva a intensificação do “diálogo construtivo com a sociedade, na árdua tarefa de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal”, como diz o lema que conduziu o MPLA à victória nas eleições de 2017.

Já a Organização da Mulher Angolana (OMA) exorta a preservação da promoção da igualdade de direitos e oportunidades, congratulando-se pelo facto de ter alcançado os 40 por cento da classe feminina em cargos de direcção partidária.

A secretária geral da OMA, Luzia Inglês, apelou para a consolidação da unidade nacional, essencial para o desenvolvimento do país.

Luzia Inglês reiterou o engajamento da organização feminina no combate à violência, à fuga a paternidade, corrupção, nepotismo e pela melhoria das condições de vida dos cidadãos.

Por sua vez, o secretário geral do braço juvenil do partido, a JMPLA, Crispiniano dos Santos, em nome da organização que dirige, condecorou o presidente a Medalha de Mérito “Comandante Hoji-ya-Henda”, pela forma sábia como está a conduzir o país.

O momento cultural do acto, que decorreu no Centro de Conferência de Belas, contou com música de intervenção de Carlos Lamartine, Santos Júnior e António Sebastião Vicente “Santocas”. Este último foi especialmente aplaudido pela interpretação da música “MPLA wa sakidila”, em gesto de agradecimento ao partido no poder.

Fundado a 10 de Dezembro de 1956, o MPLA propôs-se tornar a efeméride um amplo movimento de mobilização patriótica e de unidade nacional para vencer os desafios políticos e eleitorais, sob a liderança do seu Presidente, João Lourenço.

