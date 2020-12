Angolanas detidas em Windhoek com mais de 150 mil dólares libertadas um ano depois

As três angolanas que foram detidas, há um ano, no Aeroporto Internacional de Windhoek, Hosea Kutako, sob acusadas de branqueamento de capitais, quando tentavam embarcar para a China com grandes quantias de dinheiro, em dólares, foram postas em liberdade nesta quarta-feira, segundo noticiou a Rádio Nacional de Angola.

Helena Vidal, Beatriz Antunes e Maria Cambua foram detidas no aeroporto de Windhoek com cerca de 151 mil dólares não declarados, quando em trânsito tentava deixar o país vizinho com destino à República da China para ir comprar negócio.

No tribunal, as angolanas foram inocentadas do crime de branqueamento de capitais. Após terem pago uma multa, as três angolanas foram postas em liberdade.

Ao chegar, está quinta-feira a fronteira entre Angola e a Namíbia, Santa Clara, Cunene, Maria Cambua, citada na peça, mostrou satisfação pelo seu regresso ao país.

“Graças a deus estamos de volta ao país e vamos ao encontro das nossas famílias. Foi um ano de cativeiro, é uma coisa não fácil, mas conseguimos aguentar”.

Maria Cambua agradeceu também a cobertura dada por alguns meios de comunicação nacional.

“Agradecemos também porque tivemos alguma reportagem que a Rádio fez, a televisão, foi um apoio muito grande nesta situação”, disse.

Maria Cambua apelou também para uma maior intervenção do governo para apoiar outros angolanos que se encontram detidos na Namíbia.

“Eu também gostaria que o governo não parasse por aqui, temos lá muitos irmãos angolanos a sofrerem na cadeia”.

O advogado da causa, George Baptista Neves, também citado na peça, disse que o próximo passo seria trabalhar para a recuperação dos valores ainda em posse da polícia da Namíbia.

“O caso ainda não está terminado, a partir de janeiro vamos trabalhar para reaver o dinheiro ainda em posse das autoridades namibianas”.