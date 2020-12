Wall Street segue em baixa com impasse no Congresso para novo pacote de ajuda

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em baixa, quando os esforços para alcançar um novo pacote de ajuda à economia norte-americana permanecem num impasse no Congresso.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 0,36% para 29.885,00 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 0,58% para 12.333,29 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,42% para 3.652,73 pontos.

No Congresso, democratas e republicanos ainda não conseguiram colocar de lado as divergências para chegarem a um acordo que permita aprovar um novo pacote de ajuda às famílias e às empresas.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, falou em “progressos importantes” nas conversações, mas não excluiu que os congressistas passem parte das férias de Natal no Capitólio para negociar.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina concluiu a sessão sem uma tendência definida, no dia de estreia da plataforma de aluguer de casas Airbnb.

Introduzidas a 68 dólares, as ações da empresa terminaram com uma valorização que mais do que duplicou o preço inicial (mais 113%), para 144,71 dólares. O Dow Jones caiu 0,23%, o Nasdaq avançou 0,54% e o S&P 500 perdeu 0,13%.

Fonte: Lusa