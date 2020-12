Inaugurado loja “DutyFree” no Aeroporto 4 de Fevereiro

A loja “AngoDutyFree, localizada no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, foi inaugurada esta sexta-feira, num espaço de 240 metros quadrados.

Implantada na zona comercial do embarque, a infra-estrutura “assenta” em altos padrões de qualidade e modernidade internacional, podendo apresentar uma gama diversificada de produtos nacionais e não só.

O investimento (privado) está orçado em cerca de 800 mil euros e assegura 60 postos de trabalho directos.

Com funcionamento 24 horas/dia, o “free shop” comporta, além da área de venda de quitutes, sectores de bebidas, cigarros, perfumes, joalharia, vestuário, artesanato, entre outros acessórios.

O acto foi orientado pelo administrador da Sociedade Gestora de Aeroportos (SGA), Milton Manuel, na companhia da directora do referido estabelecimento, Maria Londe, que considerou ser este um investimento ousado num período difícil para o sector da aviação em Angola e no mundo, face à pandemia da covid-19.

Referiu ser objectivo adequar-se aos padrões internacionais, oferendo mais comodidade aos passageiros.

Já o administrador Milton Manuel sublinhou a importância da loja, considerando não dever em nada as outras desta tipologia espalhadas pelo mundo.

“É uma mais-valia para o nosso aeroporto, na medida em que aumenta o leque de escolha aos passageiros enquanto utentes do aeroporto internacional de Luanda”, disse.

Por outro lado, questionado sobre outros espaços comerciais no interior do aeroporto, considerou a situação difícil, tendo em conta que grande parte está encerrada por falta de passageiros, pois o sector da aviação civil internacional sofreu uma quebra de mais de setenta porcentos das suas operações.

Sem avançar números, fez saber que alguns comerciantes rescindiram e outros cancelaram seus contratos com a SGA, resultante da diminuição de duzentos para sete voos semanais.

Perspectiva, no entanto, que até ao final do primeiro trimestre de 2021, o processo de vacinação seja eficaz e possa permitir alargar a retomada gradual dos serviços da aviação civil e proporcionar, assim, a reaberturas das lojas no aeroporto no seu ritmo normal.

Fonte: Angop