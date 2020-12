Governo garante medidas de saneamento financeiro para empresas públicas

A ministra das Finanças, Vera Daves, disse nesta quinta-feira, que o Executivo está a tomar medidas necessárias para garantir o saneamento financeiro e operacional das empresas do Sector Empresário Públicas (SEP), para que cumpram a sua missão na economia.

Olhando para os resultados do SEP 2019, que considerou estarem em performance com os exercícios anteriores, disse que estes estão muito aquém do desejado e necessitado, daí a aplicação das medidas ainda não avançadas.

Vera Daves que falava na sessão de apresentação do Relatório Agregado das Empresas do Sector Empresarial Público referente a 2019, realizado pelo Instituto de Gestão de Activos com a Participação do Estado (IGAPE), disse que tais resultados levam a necessidade de saneamento das empresas de maior dimensão.

“A supervisão, o monitoramento e a governação corporativa no sector empresarial público, nos últimos anos, têm sido ainda muito débeis, apesar de apresentarem recentemente algumas melhorias”, afirmou.

Vera Daves enalteceu os esforços encetados pelo IGAPE para se tornar um representante do accionista mais bem informado, mais proactivo e mais presente nas empresas do Estado, capaz de monitorar de perto o desempenho das mesmas e melhorar a transparência e o processo de prestação de contas.

Com base nos resultados do relatório hoje apresentado, as actividades operacionais agregadas das empresas em 2019 traduzem-se num Resultado Operacional de 211,7 mil milhões de Kwanzas, valor inferior em 55,3%, comparativamente ao registado em 2018.

Em 2019, as empresas do SEP apresentaram um prejuízo agregado de 30,9 mil milhões de Kwanzas, representando um recuo de mais de três mil por cento em relação a 2018, ano em que os resultados líquidos ascenderam a 10,2 mil milhões de Kwanzas.

Dentre as diversas razões que fundamentam este resultado líquido negativo, apontam-se, além da desvalorização do Kwanza, as imparidades dos exercícios anteriores que foram reconhecidas pelas empresas nas suas contas.

Ao dirigir-se aos membros dos Órgãos Sociais das Empresas do Sector Empresarial Público, a ministra das Finanças destacou que a reforma que se pretende para o SEP “deve ter como fio orientador a melhoria sustentável da qualidade de vida dos Angolanos.

“Não poderemos atingir tal objectivo se não formos capazes de tornar as empresas competitivas e de as fazer atingir níveis de eficiência que assegurem a sua própria sustentabilidade”, defendeu.

Ressaltou ainda a necessidade de os gestores públicos terem as ferramentas e as condições adequadas para o bom cumprimento das suas funções, e que sejam avaliados e remunerados em função da performance dos activos sob sua responsabilidade.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado- IGAPE, enquanto Órgão Especializado tem como missão, a regulação e monitorização do Sector Empresarial Público, a execução da política e programa de privatizações e reestruturações, a gestão e controlo das participações financeiras do Estado, o acompanhamento e supervisão da gestão dos activos financeiros e dos Fundos Públicos, bem como a Gestão dos empréstimos concedidos pelo Estado.

Fonte: Angop