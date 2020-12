Cristiano Ronaldo finalista do prémio The Best, com Messi e Lewandowski

O internacional português Cristiano Ronaldo é novamente finalista do prémio The Best, galardão da FIFA que desde 2016 designa o melhor futebolista da época, juntamente com o argentino Lionel Messi e o polaco Robert Lewandowski, anunciou hoje o organismo.

O avançado dos italianos da Juventus concorre com Messi (FC Barcelona), atual detentor do troféu, e Lewandowski, campeão europeu ao serviço dos alemães do Bayern Munique, estando a cerimónia de entrega de prémios agendada em 17 de dezembro.

O prémio The Best veio substituir o antigo troféu de Jogador do ano da FIFA, criado em 1991 e que entre 2010 e 2015 foi atribuído em conjunto com a Bola de Ouro, da revista France Football.

Fonte: Lusa