Cerca de 150 técnicos do INEMA sem salários há 6 meses

Cerca de 150 técnicos do Serviço de Emergência Médicas do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA), estão há seis meses sem receber salário, informou a Rádio Nacional de Angola.

Os técnicos, que segundo a direção do Instituto trabalham para uma empresa que presta serviço ao INEMA, alegam serem quadros do instituto desde 2010, por via de um concurso público interno, condição até agora não reconhecida pelo INEMA.

De acordo com dois funcionários ouvidos pela RNA, José Ferreira e Rogério da Costa, a empresa para qual supostamente trabalham é fictícia, porque a mesma não tem escritório e todos os atos formais foram celebrados nas instalações do Instituto.

Os dois funcionários alegam ainda que eram obrigados a assinar contratos de trabalho com empresas desconhecidas contratadas pelo INEMA, quando na verdade o seu objetivo era fazer parte do quadro do Instituto.

Por sua vez, o INEMA nega qualquer responsabilidade jurídica ou laboral com os profissionais em causa.

Segundo o porta-voz da instituição, Geovani Simão, estes técnicos não fazem parte dos quadros da instituição por negligência própria.

“Estes técnicos trabalham sim para o INEMA, mas em nome da empresa Luvana”.

“Houve em 2010 um concurso público realizado pelo INEMA, mas foi suspenso visto que naquela altura não havia cabimentação financeira para o referido concurso. Então o INEMA realizou outros concursos e aconselhou estes funcionários a participarem dos referidos concursos, mas mesmo assim, estes não o fizeram. O último concurso está a decorrer e a terminar e, ainda assim, estes candidatos recusaram-se participar. Deste modo, não existe qualquer possibilidade para o INEMA admitir esses funcionários ao seu quadro de pessoal”, concluiu Geovani da Costa.