Boris Johnson considera muito provável um Brexit sem acordo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou nesta sexta-feira “muito provável” que seu país corte laços com a União Europeia (UE) no fim do mês sem um acordo comercial que administres sua futuras relações.

“Parece muito, muito provável que teremos que optar” por um Brexit duro e sem acordo”, afirmou à imprensa britânica, minimizando as potenciais consequências: “Acho que seria maravilhoso para o Reino Unido e que poderíamos fazer exatamente o que queremos a partir de 1º de janeiro”, mas seria diferente do que havíamos proposto”.

Fonte: AFP