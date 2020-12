SIC detém cidadão com três crocodilos

Um cidadã de 36 anos de idade foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal, no município de Cacongo, com três (3) crocodilos já mortos, quando os transportava para venda na cidade de Cabinda.

Os crocodilos são uma raça de répteis protegida e em vias de extinção. A sua caça é proibida pela lei de protecção ambiental e todo acto furtivo destes répteis constitui crime ambiental.

Uma nota do Gabinete de Impresa da Delegação do Ministério do Interior, chegada hoje à ANGOP, indica que a detenção que ocorreu essa quarta-feira é fruto das acções que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Cabinda realiza em vários pontos e controlos da província.

O documento refere ainda que a cidadã detida com os três crocodilos, de nome Paulina, conhecida em Cacongo como a potencial receptora e comerciante de carne abatida (carne de caça) e aves, alegou ter recebido os répteis das mãos de dois caçadores de Chico e Lourenço, que se dedicam ao abate de repteis e outros animais, a fim de serem vendidos na cidade de Cabinda a preços que rondam entre, 12 mil e 20 mil kwanzas por animal.

O técnico local do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), José Adelaide, disse que a caça furtiva continua proibida no país, principalmente as espécies protegidas ou em vias de extinção.

Apelou, por outro lado, apoio das instituições estatais e privadas na denúncia e combate a essas práticas abusivas contra a fauna e a flora.

Por sua vez, o inspector-chefe de investigação criminal, Rodrigues Ambrósio, reiterou que a caça furtiva e a comercialização de espécies em via de extinção estão proibidas por lei e o SIC não vai dar tréguas a todos os que enveredarem nestas práticas.

O rio Chiloango, o maior da província de Cabinda que tem como sua foz a Vila de Lândana no município de Cacongo conta com vários afluentes onde existem habitat destes répteis, tendo em conta os mangais que banham as margens do rio.

Em Cabinda, o abate de animais em vias de extinção como elefantes, crocodilos, chimpanzés, gorilas e espécies de aves como papagaio cinzento tem sido frequente.

Fonte: Angop