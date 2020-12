Petróleo Brent volta a cotar a US$ 50 por barril pela primeira vez em nove meses

O preço do barril de Brent, referência na Europa, superou os US$ 50 dólares nesta quinta-feira (10), pela primeira vez desde março, impulsionado pelo otimismo gerado com o início das vacinações contra o coronavírus – o que trará consigo um aumento da demanda de petróleo.

ÀS 14h45 GMT, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro subia 2,44% em Londres, em relação ao fechamento de ontem, situando-se nos US$ 50,05. O barril de WTI americano para janeiro também estava em seu nível mais alto desde março e chegava a US$ 46,71.

Fonte: AFP