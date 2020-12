ONU e Governo etíope alcançam novo acordo para ajuda humanitária em Tigray

As Nações Unidas e a Etiópia alcançaram hoje um novo acordo para organizar missões de avaliação conjunta em Tigray, no norte do território etíope, anunciou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

De acordo com o secretário-geral da ONU, citado pela agência France-Presse, não foi possível “implementar imediatamente” o primeiro acordo, anunciado na semana passada.

“Temos agora um segundo acordo para missões de avaliação conjunta, relacionadas com as necessidades humanitárias, entre a ONU e a Etiópia”, afirmou Guterres, numa conferência de imprensa com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat.

Fonte: Lusa